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04 октября, 17:32

Город

Музей Победы открыл две тематические выставки в преддверии Дня учителя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В преддверии Дня учителя Музей Победы представил две новые выставки, посвященные профессии педагога. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В частности, выставка "Подвиг учителя" расскажет о педагогах в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция "Доживем до понедельника" – о жизни школы в послевоенное время. Обе экспозиции демонстрируют образы учителей, которые стали нравственными ориентирами для молодежи, а также подчеркивают ответственность, которую несет в себе профессия.

Выставку "Подвиг учителя" подготовили школьные музеи из Москвы, Московской и Новосибирской областей. Около 100 реликвий из школьных коллекций рассказывают о мужестве и самоотверженности советских педагогов – фронтовиков и тружеников тыла.

В экспозицию вошли личные вещи учителей и школьников, учебные принадлежности, фронтовые письма, архивные документы и фотографии. Эти предметы впервые покажут широкой аудитории. Раритеты демонстрируют, как в годы войны был организован учебный процесс в тылу, как педагоги вместе со школьниками трудились в полях и на заводах, организовывали сбор средств.

Выставка "Доживем до понедельника" погружает в атмосферу легендарного фильма и повседневность послевоенной советской школы. В дневнике ученика 10-го класса 114-й средней школы Москвы отражены будни школьника тех лет.

Рядом – чернильница-непроливайка с ягодками: такой предмет стоял на каждой парте и стал символом эпохи, когда писали перьевыми ручками. Такую ручку, а также восьмиразрядные счеты с деревянными косточками для уроков арифметики, учебники по географии и истории тоже увидят посетители.

Эти и другие предметы – похвальную грамоту, табель успеваемости, поздравительные открытки и почтовые карточки, фотографии школьников – иллюстрируют эпоху и помогают увидеть, как через судьбы учителей и жизнь советских школьников формировались художественные образы знаменитого фильма.

Всего на выставке представлено около 30 экспонатов из фондов Музея Победы.

Ранее в Музее-квартире Ивана Сытина открылась выставка "Полвека для книги". Она посвящена истории издательского дела и рекордным тиражам газеты "Русское слово". В частности, один из разделов экспозиции рассказывает о товариществе "И. Д. Сытин и Ко".

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