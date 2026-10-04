Заморозки возможны в Московском регионе в ночь на 5 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь на 5 октября в Московском регионе возможны заморозки. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

Температура воздуха в столице предстоящей ночью составит плюс 6–8 градусов, по области – плюс 3–8 градусов. При этом на востоке Подмосковья не исключены заморозки до минус 3 градусов.

Кроме того, на фоне облачности с прояснениями местами по столичному региону вероятен небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что ночь на 4 октября в Москве оказалась самой холодной с начала осени. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до 2 градусов. Отмечалось, что это минимальное значение за весь период календарной осени текущего года.