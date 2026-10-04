Собянин сообщил об отражении атаки уже 14 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву в воскресенье, 4 октября. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее средства ПВО уничтожили еще 9 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Всего на данный момент сбито 14 дронов.

На этом фоне столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны изменения в расписании полетов.