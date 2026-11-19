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На Украине задержали и предъявили обвинения еще двум участникам столкновений, которые произошли у тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в телеграм-канале.

Мерой пресечения для 31-летнего блогера стало содержание под стражей с правом внесения залога в 133 тысячи гривен – почти 3 тысячи долларов, а 24-летнему жителю Киевской области назначили ночной домашний арест.

В прокуратуре добавили, что установлены 16 участников беспорядков.

В начале ноября стало известно об удержании в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области порядка 40 человек. Местные жители пытались прорваться в здание, но силовики применили слезоточивый газ.

Позже была задержана женщина, которая первой прибыла к тайной тюрьме на автомобиле скорой помощи. Кроме того, арестовали водителя, также задержали нескольких организаторов протестов.

После огласки ситуации из здания удалось вызволить четырех человек со следами побоев. Как оказалось, они являются военнослужащими, задержанными за самовольное оставление части. Остальные потерпевшие – военнослужащие Национальной гвардии Украины.