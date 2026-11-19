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Беседа с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне прошла в свободном и откровенном режиме. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.

По словам российского лидера, дискуссия позволила сторонам лучше понять друг друга и создать условия для дальнейших договоренностей. Он назвал полезной состоявшуюся встречу.

"Вы знаете, что мне понравилось и что произвело на меня очень положительное впечатление – что после официальных заявлений, когда и вы, представители прессы, и ваши коллеги были в зале, а потом после официальных подготовленных наших выступлений началась свободная дискуссия", – отметил глава государства.

Встреча лидеров прошла в резиденции "Цилинь Шаньчжуан". Это были первые в истории личные переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина в подобном формате. Они продлились 1,5 часа.

По итогам разговора стороны приняли документ "Декларация глав государств России, Китая и США о мире". Отдельный блок декларации посвящен ядерной безопасности.