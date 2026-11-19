Фото: Театр имени Маяковского

Пять постановок Московского академического театра имени Владимира Маяковского, подведомственного столичному департаменту культуры, вошли в новую подборку сервиса "Мосбилет". Каждая постановка – маленькая жизнь, сообщает портал мэра и правительства столицы.

На Основной сцене 21 ноября и 4 декабря сыграют комедию Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Спектакль поставил Анатолий Шульев. Действие строится вокруг двух молодых людей, Джона Уординга и Алджернона Монкрифа, которые ради знакомства с девушками выдают себя за Эрнестов.

В английском языке это имя созвучно слову "серьезный", и именно таким качеством, по мнению героинь, должен обладать жених. В спектакле заняты Светлана Немоляева, Иван Выборнов, Илья Никулин, Полина Лазарева, Зоя Кайдановская и другие актеры. Продолжительность – 2 часа без антракта. Возрастное ограничение – 16 лет.

Вторая постановка на Основной сцене – "Бердичев" по пьесе Фридриха Горенштейна. Ее покажут 20 января. Режиссер – Никита Кобелев. Сюжет охватывает три десятилетия жизни семьи Капцан-Луцких, с 1945 по 1975 год. Сестры Рахиль и Злота живут в одной квартире с племянником Вилей, шьют платья на заказ, варят варенье и суп, а их разговоры часто заканчиваются скандалом.

Обстановка квартиры меняется вместе со временем: рядом со швейной машинкой "Зингер", шифоньером и кроватями с железными спинками появляются холодильники и новые радиолы. Неизменным остается только буфет. На сцене в миниатюре воссоздана и бердичевская водонапорная башня.

В ролях: Татьяна Орлова, Татьяна Аугшкап, Зоя Кайдановская, Виталий Ленский, Ольга Ергина и другие. Продолжительность – 3 часа 30 минут с одним антрактом. Возрастное ограничение – 16 лет.

На Малой сцене 23 ноября, 9 и 19 декабря представят чеховскую трагикомедию "Дядя Ваня". Режиссер – Юрий Иоффе. Зрители будут находиться почти на расстоянии вытянутой руки от действия.

В центре сюжета – безответная любовь Сони к доктору Астрову, несчастливая семейная жизнь Елены Андреевны и размышления дяди Вани о прожитых годах. В спектакле участвуют Алексей Дякин, Анастасия Дьячук, Дмитрий Гарнов, Анастасия Мишина и другие актеры. Продолжительность – 3 часа с одним антрактом. Возрастное ограничение – 16 лет.

На Сцене на Сретенке 25 декабря сыграют комедию Уильяма Шекспира "Виндзорские насмешницы". Режиссер Владимир Данай поставил ее в духе площадного театра. Сюжет строится вокруг предприимчивого сэра Джона Фальстафа, который рассчитывает получить деньги, ухаживая сразу за двумя замужними дамами. История оборачивается путаницей с письмами, переодеваниями и сценами ревности.

Часть реплик звучит в классическом переводе, другая – на современном русском языке с подстрочника. В диалогах есть место для актерской импровизации. В спектакле заняты Вячеслав Ковалев, Зоя Кайдановская, Наталья Коренная, Виталий Ленский, Арина Назарова, Кирилл Кусков и другие. Продолжительность – 2 часа 15 минут с антрактом. Возрастное ограничение – 16 лет.

Еще один спектакль на Сцене на Сретенке – "Снимается кино" по пьесе Эдварда Радзинского – покажут 30 декабря. Режиссер – Юрий Иоффе. Главный герой – молодой режиссер Федор Нечаев. Он берется за съемки фильма, надеясь преодолеть творческий кризис и создать стоящую картину, но в процессе понимает, что перемены нужны не искусству, а его собственной жизни. Через эту историю показано устройство мира кино.

Название обыгрывает двойной смысл: фильм можно снять, а можно убрать с показа. В постановке заняты Алексей Фатеев, Наталья Коренная, Людмила Иванилова, Зоя Кайдановская и другие актеры. Продолжительность – 3 часа 45 минут с одним антрактом. Возрастное ограничение – 18 лет.

Ранее сообщалось, что в "Мастерской "12" Никиты Михалкова" 25 и 26 ноября в 19:00 пройдут премьерные показы спектакля "Васса Железнова" по первой редакции одноименной пьесы Максима Горького 1910 года. Постановку осуществила режиссер Надежда Михалкова.

Сюжет строится вокруг Вассы Железновой, матери, стремящейся сохранить семейное дело. Однако ее усилия омрачаются борьбой за наследство и внутренними конфликтами между членами семьи. В семье накапливаются обида, страх и недоверие друг к другу. Родственники, защищая свои интересы, превращают дом в поле битвы.