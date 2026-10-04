Прогрессирующее онкологическое заболевание привело к смерти Кашпировского

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Психотерапевт Анатолий Кашпировский скончался от прогрессирующего онкологического заболевания, давшего метастазы в легкие и мозг. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев.

"В данном случае имела место полиорганная недостаточность, то есть в результате онкологического процесса были поражены органы, которые просто-напросто перестали функционировать", – добавил он.

Психотерапевт скончался рано утром 3 октября. По словам его директора Сергея Рудых, у Кашпировского остановилось сердце. Накануне смерти он был госпитализирован в больницу.

Похороны и прощание с психотерапевтом пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище. Кашпировский стал известен благодаря телевизионным сеансам психотерапии. При этом в 1993 году он стал депутатом Государственной думы России и оставался в парламенте до 1995 года.