Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице с 18:00 19 ноября до 09:00 20 ноября местами ожидается туман. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.

Видимость на дорогах может составить от 300 до 500 метров. Автомобилистов призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Ранее в столице и области из-за тумана объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 21:00 пятницы.

Также синоптик Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что 20 ноября температура в Москве поднимется до 7 градусов, что примерно на 3 градуса выше климатической нормы. После этого в столице начнется похолодание – с 21 ноября ожидаются ночные заморозки, а с 23 ноября температура опустится ниже 0 днем.

