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Федерация футбола Эквадора (FEF) отстранила на 8 лет игрока "Сьюдад-де-Янтсасы" Джона Мичела Перласу за физическое насилие над помощником арбитра. Об этом сказано на сайте федерации.

Матч третьего дивизиона между "Сьюдад-де-Янтсасой" и "Рио-Агуарико" 17 октября прервали в компенсированное время второго тайма. Камень, брошенный Перласой со скамейки запасных, попал помощнику арбитра в лицо.

У судьи выявили серьезные травмы, ему потребовалась операция. По данным FEF, срок нетрудоспособности арбитра составит 60 дней.

Комиссия FEF признала футболиста виновным в физическом насилии над официальным лицом матча. Отстранение запрещает ему любую деятельность, связанную с футболом. Оно завершится 19 октября 2034 года.

Федерация футбола Эквадора также попросит Международную федерацию футбола (FIFA) распространить наказание на глобальный уровень. Клуб "Сьюдад-де-Янтсаса" также обязали выплатить штраф в размере 2 000 долларов и возместить медицинские расходы помощника арбитра на 4 369,73 доллара.

Ранее 18-летний аргентинский футболист Абель Нуньес скончался из-за черепно-мозговой травмы. По информации СМИ, инцидент произошел во время встречи пятого дивизиона молодежного турнира. В ходе матча мяч попал спортсмену в голову.

После этого Нуньес потерял сознание. Помощь ему оказали на месте, затем футболиста доставили в медучреждение. Врачи сделали спортсмену операцию, но состояние не улучшилось. Спустя время врачи констатировали его смерть.

