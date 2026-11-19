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Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС.

К основному сроку добавлен штраф в 500 миллионов рублей. Кроме того, после освобождения Цаликову в течение 15 лет запрещено занимать должности на государственной службе. В срок наказания зачтут время, которое он провел под домашним арестом.

Из зала суда осужденного взяли под стражу. Его лишили ордена "За заслуги перед Отечеством", полным кавалером которого он был, ордена Мужества и ордена Александра Невского. Также он потерял почетное звание заслуженного экономиста и чин действительного государственного советника первого класса.

Цаликова признали виновным по 12 эпизодам по таким статьям, как "Растрата", "Легализация денег или имущества, полученных преступным путем", "Получение взятки". Преследование по статье "Создание преступного сообщества лицом с использованием служебного положения" суд прекратил из-за отсутствия состава преступления.

Иск Минобороны о взыскании 6 миллиардов 581 миллиона 635 тысяч рублей удовлетворен. В доход государства также обращены 50 миллионов рублей – сумма взятки, автомобиль Porsche Macan, мебельный гарнитур и мотоцикл. Арест имущества осужденного сохранен.

Защита заявила, что обжалует приговор и будет добиваться оправдания.

Гособвинение в ходе прений просило для 70-летнего Цаликова 18 лет лишения свободы, штраф в 500 миллионов рублей и лишение государственных наград. Слушания шли в закрытом от прессы и посетителей режиме, процесс стартовал в начале сентября 2026 года и занял 30 заседаний.

Информация о том, что против Цаликова возбудили уголовное дело, появилась 5 марта. Поводом для этого стали материалы, собранные ФСБ, следственным департаментом и ГУЭБиПК МВД России в ходе совместной работы. Как следует из документов, экс-чиновник организовал преступное сообщество, члены которого с 2017 по 2024 год занимались хищением бюджетных средств.

