Фото: портал мэра и правительства Москвы

С помощью сети фотоловушек специалисты оценили суточную активность лосей в столичной части национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Сейчас на территории установлены 68 камер. 37 из них равномерно распределены по парку, еще 31 разместили на участках, где вероятность встретить лосей более высокая.

Мониторинг проводят совместно с учеными Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Собранные материалы помогают оценивать численность животных, отслеживать их перемещения и определять, как они используют территории с разной интенсивностью посещения людьми.

Согласно наблюдениям, распорядок активности лосей зависит от количества посетителей. На участках с высокой антропогенной нагрузкой животные чаще выходят вечером, после 19:00, когда поток людей становится меньше.

В менее посещаемых местах у них сохраняется привычный режим с двумя пиками активности – утренним и вечерним. При этом периоды наибольшей активности лосей и посетителей пересекаются примерно в 17:00.

Кроме того, камеры запечатлели лосей и лис с детенышами. По данным департамента, это свидетельствует об успешном размножении обоих видов в московской части национального парка. Дальнейший анализ записей позволит изучать сезонные изменения активности животных и отслеживать динамику их численности.

В департаменте также подчеркнули, что для эффективности мониторинга необходимо соблюдать установленный на территории режим охраны. Выявлять и пресекать нарушения природоохранного законодательства помогает система "Контроль Москвы", специалисты которой используют цифровые инструменты и искусственный интеллект.

Ранее в национальном парке "Лосиный остров" сообщили о начале формирования ледяной кромки на Верхнеяузском водно-болотном комплексе. В парке предупредили, что тонкий лед легко ломается, поэтому к воде не следует подходить близко.

Из-за замерзания водоемов водоплавающие птицы перебираются на незамерзающие участки, а ондатры и бобры меняют маршруты передвижения. Рыбы и беспозвоночные с похолоданием становятся менее активными и уходят на глубину.

