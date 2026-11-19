Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Поезда "Ласточка", следующие по маршруту Рыбинск – Москва, будут курсировать каждый день с 31 декабря по 10 января включительно. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

Скоростные электропоезда будут следовать по действующему расписанию. Из Москвы они отправляются в 06:20 и прибывают в Рыбинск в 10:19. Обратно из Рыбинска составы выходят в 19:10, а в Москву приезжают в 23:04.

По пути поезда останавливаются в Ярославле. Комплектация составов – "Премиум" с тремя классами обслуживания.

Ранее РЖД сообщили о проработке вопроса запуска четвертой пары "Ласточек" между Москвой и Минском. Инициативу обсуждают профильные министерства двух стран и руководство железнодорожных компаний, решение могут принять в ближайшее время. Скоростное сообщение между столицами действует с апреля 2021 года, сейчас на маршруте курсируют три пары поездов.

