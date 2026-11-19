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Жизнь меняется, и возвращаться к геополитическим реалиям 1990-х бессмысленно. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

Российский лидер отметил, что Москва не собирается ничем жертвовать в вопросе построения архитектуры безопасности в Европе, а стремится искать компромиссы. Глава государства подчеркнул, что они "вполне возможны".

"Бессмысленно нашим некоторым партнерам по переговорам искать возможности подвинуть нас туда, куда мы никогда уже не передвинемся. Имею в виду в том числе и вопросы территориального характера", – добавил он.

Президент на этой же пресс-конференции подчеркнул, что благодаря ялтинским договоренностям мир уже 80 лет живет без глобальных конфликтов. Он отметил, что в Ялте никто не делил мир, а конференция закрепила реалии по итогам Второй мировой войны.

Говоря об урегулировании украинского конфликта, Путин отметил, что Киев и Брюссель пока не соглашаются на компромиссы, но, возможно, они придут к этому. Кроме того, он сообщил, что международная безопасность в значительной мере сегодня зависит от России, Китая и США.