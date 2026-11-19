19 ноября, 15:57Политика
Путин не увидел смысла в удержании Украиной оставшейся территории Донбасса
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин считает бессмысленным стремление Киева удержать оставшуюся под его контролем часть территории Донбасса. Об этом он сказал журналистам по итогам саммита АТЭС.
По словам главы государства, украинская сторона говорит о том, что сохранит контроль над оставшимися 10% территории в Донецке еще какое-то время.
"Если они какое-то время удержат, а потом все равно не смогут, есть ли смысл держать эти 10% во что бы то ни стало?" – задался вопросом Путин.
Он отметил, что тема касается не только России, но и того режима, который установился на Украине и имеет первоисточник власти в виде государственного переворота. При этом российский лидер подтвердил готовность к переговорам.
Ранее бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала Киев пересмотреть ожидания по поводу вступления в НАТО. Она считает, что Украине также следует готовиться к сдаче Донбасса и других территорий.
При этом сам Зеленский отказался идти на территориальные уступки. Он навал перспективы урегулирования конфликта неопределенными.
Путин заявил, что ВС России удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО