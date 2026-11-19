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Владимир Путин считает бессмысленным стремление Киева удержать оставшуюся под его контролем часть территории Донбасса. Об этом он сказал журналистам по итогам саммита АТЭС.

По словам главы государства, украинская сторона говорит о том, что сохранит контроль над оставшимися 10% территории в Донецке еще какое-то время.

"Если они какое-то время удержат, а потом все равно не смогут, есть ли смысл держать эти 10% во что бы то ни стало?" – задался вопросом Путин.

Он отметил, что тема касается не только России, но и того режима, который установился на Украине и имеет первоисточник власти в виде государственного переворота. При этом российский лидер подтвердил готовность к переговорам.

Ранее бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала Киев пересмотреть ожидания по поводу вступления в НАТО. Она считает, что Украине также следует готовиться к сдаче Донбасса и других территорий.

При этом сам Зеленский отказался идти на территориальные уступки. Он навал перспективы урегулирования конфликта неопределенными.