Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый рейс нового туристского поезда между Россией и Китаем может состояться в 2027 году. Сейчас РЖД прорабатывают маршрут, который по предложению китайских партнеров может включить не только Москву, но и Санкт-Петербург. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.

По его словам, к весне 2027 года планируется получить более конкретные договоренности об организации перевозок. Для запуска проекта также необходимо документальное подтверждение заинтересованности китайской стороны в таком маршруте. Российская компания уже ведет подготовительную работу.

Рабочее название проекта – "Великий чайный путь". В РЖД рассматривают возможность запуска поезда не только из Пекина, но и из северных регионов Китая. Кроме того, компания заинтересована в организации маршрута и в обратном направлении – из Китая в Россию.

В этом году компания уже провела тестовую поездку для китайских турагентств, туроператоров и блогеров. Маршрут проходил через Байкал и предусматривал остановки в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Перми и Москве. Участники могли познакомиться с местными достопримечательностями.

Китайские партнеры подтвердили интерес к проекту и предложили добавить в маршрут Санкт-Петербург. Сейчас РЖД рассматривают эту возможность. По словам Колесникова, один из двух российских городов может стать конечной точкой поездки.

Между странами уже курсирует туристский поезд Владивосток – Суйфэньхэ – Владивосток. Первый рейс состоялся в этом году. В дальнейшем состав будут отправлять по заявкам туроператора на отдельные даты.

Ранее сообщалось, что Минтранс России планирует расширить авиасообщение с Китаем на фоне роста популярности этого направления. За первые пять месяцев 2026 года пассажиропоток на рейсах между странами увеличился на 48% и превысил 900 тысяч человек.