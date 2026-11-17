Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Вечером 16 ноября автомобилистам вновь запретили проезд по Крымскому мосту. О возобновлении ограничений в 23:54 по московскому времени сообщил оперативный канал, освещающий ситуацию на автоподходах к переправе.

Водителей, которые уже находятся на мосту или в зоне досмотра, попросили не паниковать и выполнять распоряжения сотрудников транспортной безопасности.

Это уже вторая приостановка движения за сутки. В предыдущий раз проезд по мосту закрывали в 02:22, а открыли только в 19:04 16 ноября.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по мосту. Он также заверил, что для устранения последствий атаки имеются все необходимые ресурсы и сооружение восстановят полностью.