Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин провел встречу в Кремле с членом президиума политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, секретарем ЦК партии Чо Ен Воном, который находится в Москве.

В ходе беседы представитель Кореи передал российскому лидеру наилучшие пожелания от лидера КНДР Ким Чен Ына. Он также поблагодарил Путина за то, что тот нашел время для встречи, несмотря на большую занятость.

Российский президент, в свою очередь, передал наилучшие пожелания лидеру КНДР. Путин отметил, что между руководствами двух стран сложились дружеские и деловые отношения, которые помогают решать различные вопросы и развивать межгосударственное сотрудничество.

По его словам, Россию и КНДР на протяжении многих десятилетий связывают прочная дружба, добрососедство и боевое братство. Между странами также действует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Президент напомнил, что в 2025 году Россия и КНДР отметили несколько юбилеев: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Кореи, победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также основания Трудовой партии Кореи.

Кроме того, Путин назвал участие воинских подразделений Корейской народной армии в освобождении Курской области новой главой в летописи боевого братства двух стран. Он подчеркнул, что Россия никогда не забудет героизм корейских бойцов, сражавшихся плечом к плечу с российскими военнослужащими.

Путин также сообщил, что до конца 2026 года в Курске планируют открыть скульптурную композицию, посвященную совместному подвигу российских и корейских военных.

Делегация КНДР во главе с Чо Ен Воном прибыла в Россию с официальным визитом 14 ноября.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов посетил КНДР, где встретился с главой Минобразования республики Ли Ен Чхолем. Стороны обсудили изучение русского языка, обмен опытом в сфере воспитания и искусственного интеллекта.

