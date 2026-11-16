16 ноября, 20:29Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 35 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Ранее силы ПВО перехватили еще три БПЛА, которые направлялись к столице. Таким образом, в понедельник, 16 ноября, уничтожено уже 35 беспилотников.
На фоне продолжающейся атаки аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты. Авиагавани не принимают и не отправляют самолеты.