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Ограничения на полеты введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщила Росавиация.

В настоящее время авиагавани не принимают и не выпускают воздушные суда. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры введены на фоне отражения атаки БПЛА, летевших в сторону Москвы. Изначально Сергей Собянин заявил о сбитии 17 беспилотников. Немногим позже мэр Москвы сообщил, что ликвидированы еще 3 дрона.

Кроме того, около 600 дронов были выпущены в сторону Московского региона в период с 17:00 15 ноября по 08:00 16 ноября. По словам Собянина, большая часть дронов была уничтожена системой противовоздушной обороны на дальних рубежах.

