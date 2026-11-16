Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение по автомобильной части Крымского моста, приостановленное из-за атаки беспилотников, вновь запущено в реверсивном режиме. Об этом сообщил Минтранс России в MAX.

Как уточнили в ведомстве, восстановительные работы продолжаются. После их завершения движение будет возобновлено в полном объеме.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост 16 ноября. В работах по ликвидации последствий задействованы специалисты оперативных служб, в Керчи действует оперативный штаб. По данным Минтранса, пострадавших нет. Со стороны Краснодарского края у моста развернули два пункта обогрева.

В связи с произошедшим мост был перекрыт для автомобилей. Ограничивалось и движение поездов, в связи с чем составы "Таврия" прибывали на полуостров с опозданием. В "Гранд Сервис Экспресс" предупредили, что время задержки может быть скорректировано.

