Фото: Москва 24

Строители могут оставаться в горящем здании строящегося жилого комплекса "НАЗАРЕ" на востоке столицы. Об этом Москве 24 рассказала очевидец Марина.

Девушка сказала, что горят верхние этажи дома. По ее словам, рабочие не могут самостоятельно покинуть здание.

В свою очередь, очевидец Александр добавил, что сверху падают обломки металла. Он рассказал, что на месте ЧП дежурят пожарные и бригады скорой помощи.

Мужчина уточнил, что спасатели начали освещать фонарями верхние этажи в поисках людей, однако, по его словам, пока никого там не нашли. Он отметил, что эвакуация не производилась.

О пожаре на Открытом шоссе недалеко от станции метро "Бульвар Рокоссовского" стало известно 16 ноября. На крыше строящегося дома загорелись строительные материалы. Спустя некоторое время огонь удалось локализовать.

