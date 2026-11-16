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Британского актера Роберта Паттинсона утвердили на роль Джеймса Бонда в экранизации режиссера Дени Вильнева о британском агенте 007. Это следует из публикации в аккаунте агента 007 в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В истории франшизы Паттинсон станет восьмым исполнителем роли Бонда. До него британского шпиона играл актер Дэниел Крейг, последний раз появившийся в этой роли в фильме "Не время умирать", который вышел в 2021 году.

Премьера новой части франшизы об агенте 007 ожидается не ранее 2028 года. Основными претендентами на роль Бонда, помимо Паттинсона, были Николас Холт, Каллум Тернер, Джек Лоуден и Джош О'Коннор.

Ранее режиссер Стивен Спилберг признался, что несколько раз просил разрешения снять фильм про агента Бонда. Он захотел снять один из фильмов серии после того, как посмотрел кинокартину "Доктор Ноу" – первую часть бондианы.