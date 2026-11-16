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Суд приговорил командира экипажа самолета Falcon 10, который разбился в Афганистане в январе 2024 года, к трем годам принудительных работ. На борту воздушного судна находились граждане России, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Помимо принудительных работ, пилот на два года лишен права управлять воздушными судами. Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По неосторожности это привело к тяжкому вреду здоровью человека, крупному ущербу и гибели двух человек.

В пресс-службе уточнили, что подсудимый "вину в совершении преступления признал полностью". Он также ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

В январе 2024 года Falcon 10 под управлением пилота и второго пилота вылетел в Паттайю для дальнейшей транспортировки женщины в тяжелом состоянии в Россию. Командир взял на борт пациентку на носилках, ее супруга и двух медицинских работников. Самолет вылетел из Паттайи и затем заправился в индийской Гае.

При сильном встречном ветре появился риск аварийной ситуации из-за нехватки топлива. Командир не стал садиться и продолжил полет, хотя безопасность была под угрозой. Топливо закончилось, и оба двигателя по очереди самопроизвольно отключились. При вынужденной посадке вне аэродрома в горной местности Афганистана самолет потерпел крушение и полностью разрушился. Супруги погибли, второй пилот и один медработник получили тяжелые травмы.

Уничтожение воздушного судна причинило крупный ущерб – более 47 миллионов рублей. Следственные действия потребовалось провести в Афганистане, Индии и Таджикистане. Расследование уголовного дела завершили в ноябре 2026 года.