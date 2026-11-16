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Шесть человек пострадали при стрельбе возле торгового центра в Одессе. Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

Инцидент произошел ночью в Приморском районе города. По информации правоохранителей, конфликт возник между двумя ранее незнакомыми компаниями, которые вступили в стычку и драку.

Во время ссоры 32-летний мужчина достал травматический пистолет и стал стрелять в землю. Из-за рикошета резиновых пуль травмы получили пять человек, включая несовершеннолетнего. Кроме того, сам стрелок получил ножевое ранение в живот. Возбуждено уголовное дело по статье "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

Ранее перестрелка произошла в абхазском Сухуме на улице Дзигуа. Мужчина получил огнестрельные ранения, его доставили в больницу. Стрелявший задержан, при досмотре у него изъяли автомат Калашникова. Оружие направили в экспертно-криминалистический центр для проведения баллистической экспертизы.