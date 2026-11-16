Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

В Лосино-Петровском городском округе Подмосковья фургон сбил 12-летнюю девочку, передвигавшуюся на средстве индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на 9-м километре автодороги Свердловский – М-7 "Волга". По предварительной информации, водитель фургона 1979 года рождения выезжал с прилегающей территории и совершил наезд на девочку, которая пересекала проезжую часть по ходу движения автомобиля.

В результате школьница получила телесные повреждения. Ее госпитализировали. Организована проверка.

Ранее водитель автомобиля Kia сбил двух пешеходов, находившихся на проезжей части на юго-восточной хорде. Женщина и мужчина получили смертельные травмы и скончались на месте.

До этого в Нальчике автомобиль сбил двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Одна из них погибла на месте, вторую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.