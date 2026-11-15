Два человека погибли под колесами автомобиля на ЮВХ в Москве

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На юго-восточной хорде водитель автомобиля Kia сбил двух пешеходов, находившихся на проезжей части. Женщина и мужчина получили смертельные травмы и скончались на месте, сообщает столичная прокуратура в МАХ.

Прокуратура Южного административного округа контролирует проведение доследственной проверки и принятие процессуального решения по ее итогам.

Ранее в Саратове произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей – ВАЗ-2114 и Lada Granta. В результате столкновения погибли два пассажира первой машины 1998 и 2006 годов рождения, еще четыре человека получили травмы.

Среди пострадавших – 16-летний водитель ВАЗ-2114, а также водитель и двое пассажиров Lada Granta. Всех четверых госпитализировали.

