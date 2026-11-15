В парке "Кузьминки-Люблино" подтвердили сохранение популяции редкой ящерицы

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Прыткая ящерица продолжает обитать на территории природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Присутствие рептилии подтвердили специалисты по итогам обследования 11 особо охраняемых природных территорий Москвы. Исследования провели сотрудники столичного Департамента природопользования вместе с учеными Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и других научных организаций.

Для жизни рептилия выбирает преимущественно сухие участки с песчаной почвой – лесные опушки, поляны, луга и пустыри, заросшие высокой травой. В рыхлом грунте ящерицы роют норы, которые используют как укрытия и места для откладывания яиц.

Встретить их можно в светлое время суток – животные любят прогреваться на солнце, располагаясь на камнях, бревнах и досках.

Взрослые особи вырастают до 25–28 сантиметров, причем почти половина длины приходится на хвост. Внешний вид зависит от возраста и пола – самцы обычно имеют ярко-зеленую окраску, тогда как самки и молодые ящерицы чаще бывают серыми или коричневыми.

Прыткая ящерица считается крупнейшим представителем своего семейства в Москве и относится к первой категории редкости в столичной Красной книге. Такой статус означает, что вид находится под угрозой исчезновения.

Для сохранения рептилии необходимо не нарушать привычные условия ее обитания. В частности, специалисты рекомендуют оставлять на природных участках опавшую листву и валежник, отказаться от укладки рулонных газонов в местах обитания ящериц и не выжигать сухую траву. Еще одна важная мера – рассказывать москвичам, особенно школьникам, об особенностях и уязвимости этого вида.

Ранее в Алексеевском лесопарке заметили седого дятла – редкую для Москвы птицу, включенную в Красные книги столицы и Подмосковья. Встречи с ней в городской черте считаются большой редкостью. Узнать седого дятла можно по характерному серо-оливковому оперению.

