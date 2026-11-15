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15 ноября, 08:24

Безопасность

В МВД рассказали о способах обмана граждан с помощью ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники все чаще применяют искусственный интеллект для создания дипфейков, имитации голоса и подмены видеоизображений при обмане граждан. Об этом сообщили в МВД РФ.

"Современные инструменты позволяют создавать убедительные дипфейки, имитировать голос человека и подменять видеоизображение, что используется для введения граждан в заблуждение, выдачи себя за другое лицо и обмана доверенных лиц", – отметило ведомство.

Особую опасность, по данным МВД, представляет использование таких технологий для обхода систем идентификации и биометрической аутентификации. Злоумышленники могут создавать изображения, видео и голосовые сообщения, имитируя общение с родственником, руководителем или представителем организации.

В МВД подчеркнули, что изображение и голос в цифровой среде не являются безусловным доказательством личности. Гражданам рекомендовали перепроверять собеседника по независимому каналу связи при необычных просьбах, особенно связанных с переводом денег, передачей кодов или конфиденциальной информации.

Ранее мошенники начали использовать предновогоднюю тематику, чтобы получать доступ к аккаунтам пользователей популярных мессенджеров. Для этого они рассылают сообщения с предложением посмотреть список желаемых подарков. Ссылка ведет на поддельную страницу, где под видом проверки на робота или подтверждения личности запрашивают номер телефона и код из СМС либо мессенджера.

Мошенники стали пугать россиян фейковыми штрафами за нарушение правил парковки

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