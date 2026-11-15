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15 ноября, 08:26

Общество

Роспотребнадзор назвал вакцинацию наиболее эффективным способом профилактики пневмонии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцинация помогает снизить риск заражения гриппом и внебольничной пневмонией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что вакцинация особенно важна для людей, у которых выше вероятность осложнений после гриппа. К этой группе относятся в том числе часто болеющие ОРВИ и пациенты с хроническими заболеваниями.

Для дополнительной защиты от внебольничной пневмонии в Роспотребнадзоре также рекомендовали прививки против пневмококковой и гемофильной инфекций.

Помимо вакцинации, специалисты посоветовали придерживаться здорового образа жизни, следить за питанием, одеваться с учетом погодных условий, соблюдать личную гигиену и поддерживать чистоту в помещениях.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице растет в пределах сезонных показателей, а эпидемиологические пороги не превышены ни в одной возрастной группе.

В городском департаменте здравоохранения напомнили, что сделать прививку от гриппа можно бесплатно в поликлиниках и 18 мобильных пунктах у станций метро и МЦД. Иммунитет формируется примерно через две недели после вакцинации.

В России фиксируют до 600 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 ежедневно

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