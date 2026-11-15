Силы ПВО уничтожили 28 беспилотников над Воронежем и областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью в небе над Воронежем и 12 районами области сбили 28 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере МАХ.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Опасность атаки беспилотников в регионе отменили.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели инженера электроподстанции и ранении еще четырех человек при атаке на Таганрог. Обломки беспилотников повредили автомобили на трассе Р-280 и территории АЗС, а также мост в Неклиновском районе, движение по которому временно перекрыли.

Кроме того, в Таганроге получили повреждения две электроподстанции, из-за чего приостановили железнодорожное сообщение на участке между станциями Таганрог-Пассажирский и Михайловка. Всего за ночь в Ростовской области нейтрализовали около 50 беспилотников.

