Принц Саудовской Аравии посетил Чечню

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Государственный министр и член Совета министров Саудовской Аравии принц Турки ибн Мухаммед ибн Фахд Аль Сауд прибыл в Чечню с рабочим визитом, его встретил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

Гостя приняли в аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Первым пунктом программы стал новый район имени Владимира Путина. Принцу провели экскурсию, рассказали о ходе строительства и представили проекты будущих объектов. Он смог лично оценить масштаб преобразований в городе.

По словам Кадырова, увиденное оставило у гостей приятные впечатления. Он также заверил, что власти продолжат делать Грозный красивее и комфортней.

Ранее Путин присвоил станции Грозный имя Ахмата Кадырова. После этого глава Чечни выразил благодарность российскому лидеру. Кадыров подчеркнул, что для чеченского народа исключительно важны неизменное уважение Путина к памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, высокая оценка его роли в судьбе России и постоянное внимание к республике.

