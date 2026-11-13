Мошенники начали похищать аккаунты детей, чтобы выманивать деньги у родителей

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Злоумышленники начали взламывать аккаунты несовершеннолетних в мессенджерах, а затем использовать их для обмана родителей. Под видом детей аферисты сообщают о якобы случившейся беде и просят срочно перевести деньги. Об этом говорится в материалах МВД России.

Для взлома аккаунтов мошенники используют несколько распространенных способов. Среди них – рассылка фишинговых ссылок, обещания призов и просьбы сообщить код из СМС под предлогом входа в игру или на личную страницу.

После получения доступа к профилю ребенка злоумышленники начинают переписку с его родителями. Они пытаются создать ощущение опасности и вызвать у взрослых панику, чтобы тем было проще манипулировать.

Например, от имени ребенка мошенники могут сообщить, что он попал в беду, попросить деньги на оплату штрафа или погашение якобы существующего долга. В некоторых случаях злоумышленники прибегают к угрозам.

В МВД рекомендуют семьям заранее придумать кодовое слово или фразу. С их помощью родители смогут проверить, действительно ли с ними связывается ребенок.

Ранее сообщалось, что мошенники начали шантажировать россиян интимными дипфейками. Число попыток вымогательства со стороны аферистов выросло на 56% с июня по всей России.