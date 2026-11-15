Белгородская область за сутки 131 раз подверглась атакам ВСУ

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За минувшие сутки ВСУ 131 раз атаковали территорию Белгородской области, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в МАХ.

"Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 166 беспилотников сбиты и подавлены", – написал глава области.

По его данным, противник семь раз обстрелял территорию области из артиллерии и еще пять раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников.

Под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский и Шебекинский округа.

В Белгородском и Валуйском округах пострадали два мирных жителя. Оба находятся в больницах, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 533 украинских беспилотника над регионами страны. Дроны перехватили в нескольких десятках регионов, а также над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.