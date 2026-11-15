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15 ноября, 10:30

Общество

Петербургские кардиохирурги спасли ребенка из ЛНР с гигантской аневризмой сердца

Фото: depositphotos/wedmov

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета провели пятичасовую операцию на остановленном сердце десятилетнему мальчику из Северодонецка. Ребенку с врожденным пороком сердца требовалось сложное вмешательство из-за гигантской аневризмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на клинику.

У Кирилла Булинка диагностировали атрезию легочной артерии, из-за которой увеличился правый желудочек. На месте ранее установленной заплаты образовалось крупное выпячивание, поэтому провести операцию щадящим способом через прокол не удалось. Размеры аневризмы превышали возможности существующих эндоваскулярных клапанов.

Специально для мальчика Банк гомографтов Санкт-Петербурга подготовил биологический протез с учетом особенностей его анатомии. Без хирургического вмешательства ребенку грозила опасная аритмия. Сейчас он готовится к выписке.

Помощь петербургских специалистов также получает восьмилетняя Николь Сокирка из поселка Новопсков. Девочка перенесла несколько операций из-за открытого артериального протока и дефекта межжелудочковой перегородки.

За восемь месяцев после хирургического вмешательства она набрала шесть килограммов и выросла на четыре сантиметра. Теперь девочка мечтает стать детским врачом.

Всего с начала 2026 года в клинике СПбГПМУ медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичное лечение врожденных пороков сердца, получили более 100 детей из новых регионов.

В университете отметили, что поддерживают постоянную связь с пациентами и региональными министерствами здравоохранения. При необходимости врачи корректируют график госпитализаций, чтобы принимать детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в зависимости от времени обращения.

Ранее в Воронежской области медики спасли 21-летнюю девушку, получившую тяжелые травмы после падения с четвертого этажа.

Врачи провели несколько операций, в ходе которых восстановили положение поврежденного позвонка и установили металлическую конструкцию для поддержки позвоночника, а также зафиксировали переломы большеберцовой кости и пятки. Благодаря вмешательству удалось сохранить пациентке подвижность и чувствительность ног.

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