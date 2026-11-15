В ИКИ РАН заявили об отсутствии у Земли средств защиты от опасных астероидов

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Исследователи учатся предсказывать сближения Земли с крупными астероидами, однако способов борьбы с ними пока нет. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

"Крупные астероиды не очень часты, так что коллеги хотят предсказывать сближения с ними, чтобы изучать их. Это правильно. Пока мы все равно не знаем, как с ними бороться", – отметил он.

Астероидами принято называть относительно небольшие небесные тела размером от 30 метров, которые движутся по орбите вокруг Солнца. Сближающимися с Землей считаются астероиды, которые подлетают к Солнцу на расстояние меньше 1,3 радиуса орбиты Земли.

Потенциально опасными объектами называют астероиды, которые сближаются с земной орбитой на расстояние меньше, чем 7,5 миллиона километров. Отдельно выделяется класс астероидов крупнее одного километра. Столкновение Земли с таким телом привело бы к глобальной катастрофе.

Ранее стало известно, что ученые из КНР рассматривают возможность уничтожения астероидов, угрожающих Земле, с помощью ядерного оружия. Бомбы могут установить в глубине небесного тела.

Предполагается, что на поверхности астероида беспилотный аппарат сделает глубокое отверстие. Затем на небесное тело будут сбрасывать ядерную бомбу.

