Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростовской области выросло до 5

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Число пострадавших при атаке украинских БПЛА в Ростовской области увеличилось до 5 человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в МАХ.

По его словам, еще один мужчина получил ранение в селе Троицкое Неклиновского района при падении обломков дрона на территорию производственного цеха. Его госпитализировали.

Кроме того, при падении фрагментов БПЛА в Таганроге повреждения получили крыша, фасад и остекление частного дома. Там обошлось без пострадавших.

На местах происшествий работают специальные службы.

ВСУ атаковали Ростовскую область ночью 15 ноября. В результате погиб один человек. Обломки БПЛА повредили автомобили на трассе Р-280 и территории АЗС, а также мост в Неклиновском районе, движение по которому временно перекрыли.

Кроме того, в Таганроге получили повреждения две электроподстанции. Всего за ночь в Ростовской области нейтрализовали около 50 беспилотников.

