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05 ноября, 13:29

Общество

В Алексеевском лесопарке заметили седого дятла

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Алексеевском лесопарке увидели седого дятла, который занесен в Красные книги Москвы и Московской области. Об этом сообщили в лесопарке.

Встреча с этой птицей является настоящей удачей, так как в черте города она попадается редко.

В ноябре седой дятел занят подготовкой к зиме. Он внимательно осматривает стволы и ветки, выстукивает кору, добираясь до спрятавшихся насекомых и ходов личинок. В трещинах коры птица оставляет запасы – семена и жуков.

Отличить седого дятла от иных птиц можно по сдержанному серо-оливковому окрасу. Именно эта черта выделяет его среди других пернатых.

Ранее сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова заявила, что жители Москвы могут встретить стаи снегирей в районах, где растут ясени, а также возле плодовых деревьев.

Птицы круглый год обитают в лесопарках столичного региона, однако в сам город, где теплее и лучшая доступность корма, начинают подтягиваться только с приходом устойчивых холодов. При этом эксперт отметила, что популяция снегирей в Подмосковье снизилась за последние годы.

Зрители Москвы 24 прислали видео со стаей птиц

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