Биолог Сафонов: поганки и лебеди-кликуны улетят из Москвы позже всех

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Последними из Москвы и Подмосковья перед зимой улетят поганки и лебеди-кликуны, их миграция завершится к концу октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на биолога Дмитрия Сафонова.

По его словам, дольше остальных в столичном регионе остаются водоплавающие птицы. Среди них – поганки, в том числе чомги, которых также называют большими поганками. Биолог пояснил, что название связано с неприятным запахом и вкусом мяса этих птиц.

Сезон перелетов начался в сентябре. Первыми Московский регион покинули ласточки, мухоловки, скворцы и зяблики. Завершат осеннюю миграцию лебеди-кликуны, которые также покинут регион к концу октября.

Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды рекомендовали подкармливать зимующих птиц только при сложных погодных условиях – сильных морозах, метелях и ледяном дожде. Представитель пресс-службы ведомства Олеся Шевчук пояснила, что в такие периоды пернатым труднее самостоятельно добывать пищу.

С наступлением холодов многие птицы перебираются ближе к жилым домам, где проще найти пропитание, а пищевые отходы и помощь горожан становятся дополнительным источником энергии. При этом специалисты советуют не начинать подкормку без необходимости и использовать только безопасный для птиц корм.