Фото: MAX/"Следком"

Задержана россиянка, причастная к подрыву автомобиля бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова, политолога Сергея Заворотного. Об этом сообщила ФСБ России.

Девушка действовала по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, она находилась в психологической обработке представителя мошеннического кол-центра с июля этого года. Злоумышленник действовал под легендой сотрудника Центробанка России.

"Задержанная <...> перечислила на так называемые безопасные счета крупную денежную сумму", – говорится в сообщении.

В свою очередь, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что девушка 2005 года рождения, попав под влияние мошенников, установила взрывное устройство под днище машины политолога. Спустя время ее удалось задержать в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий Следственного комитета, ФСБ и МВД России.

"С задержанной проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления и иные соучастники", – приводит слова Петренко пресс-служба СК РФ.

Сейчас Заворотный находится в больнице, где ему оказывают квалифицированную помощь.

Автомобиль Toyota взорвался на Кировоградской улице Москвы 13 ноября. За рулем машины в этот момент сидел Заворотный. По предварительным данным, под водительским сиденьем могло находиться взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Очевидцы рассказали, что после взрыва Заворотного выбросило через лобовое стекло. Политолога госпитализировали, он находится в критическом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом организованной группой.

Азаров, комментируя ЧП, связал произошедшее с украинскими спецслужбами. Бывший премьер назвал случившееся тяжелым известием и охарактеризовал Заворотного как компетентного специалиста по Украине, который долгое время работал в стране и регулярно выступал публично.