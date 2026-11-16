Фото: rfs.ru

Российский футбольный союз на своем сайте представил комплект ретроэкипировки национальной команды, приуроченный к 100-летию со дня рождения лучшего бомбардира в истории "Спартака" Никиты Симоняна и 70-летию олимпийского золота Мельбурна.

В этой форме российские футболисты выйдут на поле в матче против Венесуэлы, который пройдет в Краснодаре 17 ноября.

Игровая форма создана в цветах советской сборной, а ее дизайн отсылает к экипировке футболистов 1950–1960-х годов. Основу комплекта составляют красная футболка с длинными рукавами и воротником-поло, белые шорты и красные гетры с белой полосой. Вратари, памятуя о голкипере Льве Яшине, выступят в полностью черной экипировке, также с воротником-поло.

На спине разместили крупные номера без фамилий, как у советской команды, и разработали для них шрифт с вытянутыми геометрическими пропорциями. По данным РФС, ткань эластичная: она пропускает воздух, отводит влагу и не сковывает движения. Кроме того, на сайте опубликованы варианты экипировки для разминки, парадный комплект и одежда для болельщиков.

Разминочная белая олимпийка получила красный воротник и голубые манжеты, повторяющие цветовые сочетания спортивной одежды 1950-х годов. Парадный вариант, в котором футболисты приезжают на матч и выходят на поле перед разминкой, включает худи с короткой молнией и брюки прямого кроя. Худи украшают исторический логотип Федерации футбола СССР и изображения футбольных мячей прошлых десятилетий.

Заключительный матч сборной России в 2026 году решили посвятить памяти Симоняна, а также вспомнить другие победы советского и российского футбола, рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"С учетом заслуг Симоняна перед футболом Международная федерация футбола (ФИФА) с пониманием отнеслась к нашей инициативе и в порядке исключения согласовала экипировку", – приводит его слова сайт РФС.

Сборная СССР 8 декабря 1956 года обыграла Югославию со счетом 1:0 в финале Олимпийских игр в Мельбурне и впервые выиграла олимпийское золото. В 1960 году советские футболисты стали первыми чемпионами Европы, а в 1988-м во второй раз завоевали олимпийское первенство, победив в Сеуле.

Ранее национальная команда обыграла сборные Ирана и Намибии, а также сыграла вничью с Нигерией.

