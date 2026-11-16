Фото: MAX/"Прокуратура Новосибирской области"

Суд в Новосибирске приговорил более чем к 10 годам колонии местную жительницу за склонение сына к употреблению наркотиков. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области в своем канале в мессенджере MAX.

Как установило следствие, 42-летняя женщина в присутствии 9-летнего ребенка регулярно употребляла наркотики, искала вместе с ним тайники-закладки, а также хранила запрещенные вещества в свободном доступе для сына.

В ведомстве отметили, что мальчик стал систематически употреблять наркотики из-за беспрепятственного доступа к сумке матери. В результате этого ребенку причинен средней тяжести вред здоровью.

Женщину признали виновной по статьям о склонении ребенка к употреблению наркотиков, повлекшем тяжкие последствия, и статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

"Суд признал подсудимую виновной <…> и назначил 10 лет 1 месяц и 10 дней лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – подчеркнули в прокуратуре.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе заключили под стражу наркокурьера, задержанного на трассе Р-404 с 14,5 килограмма гашиша. По словам злоумышленника, оптовую партию гашиша он забрал в Санкт‑Петербурге и вез ее в Нижневартовск, чтобы передать неустановленным лицам. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.