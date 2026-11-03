Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 11:46

Происшествия

Издевавшиеся над ребенком в Кузбассе мать и отчим получили 13 и 16 лет лишения свободы

Фото: телеграм-канал "Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области"

Суд в Кузбассе признал мать и отчима 12-летнего мальчика виновными в издевательствах, побоях и покушении на убийство. Матери назначили 13 лет лишения свободы, отчиму – 16, сообщили в объединенном пресс-центре судов по Кемеровской области.

При этом мать вину не признала. Она заявила, что ее вина состоит лишь в отношениях с этим мужчиной и в том, что она не сразу обратилась в правоохранительные органы. Отчим признал вину полностью, но настаивал, что его действия были воспитательными.

Суд также удовлетворил гражданские иски о возмещении морального вреда ребенку. С отчима взыскан 1 миллион рублей, с матери – 1,2 миллиона рублей.

Помимо этого, мужчина обвинялся в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, их сбыте, а также склонении сожительницы к употреблению наркотиков.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что отчим будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, а матери после выхода из колонии назначено ограничение свободы на 1 год.

По данным СУ СК РФ по региону, в ходе обысков по месту жительства фигурантов были изъяты орудия преступления. Всего по уголовному делу проведено более 30 судебных экспертиз, допрошено свыше 100 лиц. Женщина лишена родительских прав в отношении троих детей.

Об издевательствах над ребенком в Кемеровской области стало известно в конце ноября 2024 года. Мать и отчим избивали ребенка, морили голодом, насильно держали в холоде без верхней одежды в неотапливаемом помещении и изуродовали ему лицо. Ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях.

Кроме того, по информации СМИ, отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. В результате подросток сбежал из дома, а через два дня его нашли в одном из местных супермаркетов.

Ребенок был изъят из семьи и направлен в социальный центр. Ему провели экстренную операцию.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика