В Кузбассе прооперировали мальчика, над которым издевались мать и отчим

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Экстренная операция проведена 12-летнему мальчику из Кемеровской области, над которым издевались отчим и мать. Об этом рассказал РИА Новости министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

По его словам, сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое. Мальчика готовят к транспортировке в областную детскую больницу, где врачи проведут диагностику. После этого, по словам министра, будет понятно, что делать с пострадавшим.

Об издевательствах над ребенком в Кемеровской области стало известно в конце ноября. По версии следствия, в период с мая по ноябрь этого года мать и отчим избивали ребенка, морили голодом, насильно держали в холоде без верхней одежды в неотапливаемом помещении и изуродовали ему лицо. В результате 26 ноября подросток сбежал из дома, а через два дня его нашли в одном из местных супермаркетов.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме того, в отношении должностных лиц органов системы профилактики было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Мать мальчика вместе с сожителем арестовали до 27 января 2025 года. Ребенок был изъят из семьи и направлен в социальный центр. С ним работают психологи.

