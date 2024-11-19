В Татарстане женщина два года избивала дочь утюгом

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Жительница города Азнакаево в Татарстане подозревается в систематическом избиении дочери. Об этом пресс-служба республиканского СУ СК России сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, подозреваемая с сентября 2022 года по октябрь 2024-го била свою дочь, в том числе утюгом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Долгое время девочка боялась рассказывать о случившемся, однако после очередного эпизода насилия написала участковому сообщение о том, что делает ее мать. После этого правоохранители организовали проверку.

Сейчас несовершеннолетняя находится в медучреждении. Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее прокуратура Хабаровского края начала проверку по факту гибели ребенка в Комсомольске-на-Амуре. По предварительной информации, родители применяли насилие к своей двухлетней дочери, систематически лишали ее еды и воды, что привело к ухудшению состояния здоровья ребенка, а затем и смерти.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Истязание" и "Убийство". Родители девочки заключены под стражу.