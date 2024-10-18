Суд лишил родительских прав жительницу Адыгеи, чей муж насмерть забил дочь

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Жительницу Адыгеи, муж которой забил насмерть их трехлетнюю дочь, лишили родительских прав на остальных трех детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз пресс-службы судов Адыгеи.

Таким образом, суд удовлетворил исковое заявление администрации Адыгейска. Женщину лишили прав в отношении сыновей 2010 и 2014 годов рождения, а также дочери 2017 года рождения.

По версии следствия, 30 мая мужчина до смерти избил свою трехлетнюю дочь в Адыгейске. Убитая девочка проживала с родителями с марта, до этого она находилась в соцучреждении. Родители регулярно жестоко обращались с ребенком. Кроме того, мать не исполняла свои обязанности по воспитанию, не оказывала медпомощь, а также не препятствовала избиению дочки.

В начале июня в отношении отца возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчину сразу же арестовали.

Затем следователи завели еще три уголовных дела: в отношении матери ребенка – за неисполнение обязанностей по воспитанию, в отношении должностных лиц органов опеки – за халатность, а также об истязании ребенка. Женщину заключили под стражу на срок до 30 октября.

Отмечается, что погибшая девочка была единственным совместным ребенком семьи, остальные дети женщины – от других мужчин.

Летом мать трех девочек из Красноярского края жестоко убила трехлетнюю дочь топором, чтобы отомстить мужу. По версии следствия, женщина была огорчена возможной изменой супруга и, находясь под воздействием алкогольного опьянения, решила убить своих дочерей 3, 6 и 8 лет. Сначала мать ударила топором младшую девочку по голове и шее, а потом взяла нож и ударила им старшую дочь в шею.

Трехлетняя девочка скончалась на месте, а восьмилетняя была госпитализирована. При этом средняя девочка не пострадала. В отношении матери трех детей было возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве и покушении на убийство.