Женщина из Красноярского края зарубила дочь топором из-за обиды на мужа

Фото: телеграм-канал "112"

Мать трех девочек из Красноярского края жестоко убила трехлетнюю дочь топором, чтобы отомстить мужу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональное управление СКР.

По версии следствия, женщина была огорчена возможной изменой супруга и, находясь под воздействием алкогольного опьянения, решила убить своих дочерей 3, 6 и 8 лет. Сначала мать ударила топором младшую девочку по голове и шее, а потом взяла нож и ударила им старшую дочь в шею, выяснили в СКР.

Трехлетняя девочка скончалась на месте, а восьмилетняя была госпитализирована. При этом средняя девочка не пострадала.

По версии следствия, муж в это время был на работе, поэтому женщина позвонила своей знакомой и сообщила о случившемся. По словам женщины, после убийства она пошла пить пиво и ждать мужа, чтобы показать ему, что она сделала.

В отношении матери трех детей было возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве и покушении на убийство.

Соседка семьи рассказала News.ru, что супруги скандалили, а иногда мужу приходилось ночевать у соседей, так как жена его выгоняла.



"В тот день тоже выпила, начала орать, что он ей изменяет на работе. Я, конечно, не знаю, кто кому изменял там, но думаю, что точно не он ей. Детей он очень любит. Она знала и решила ему так отомстить, видимо", – предположила соседка.

Ранее в подмосковном СКР возбудили уголовное дело против 52-летней жительницы Балашихи. Следователи считают, что она могла убить собственного отца, а затем убрать его расчлененные останки в холодильник. По версии следствия, конфликт, закончившийся убийством, произошел на фоне совместного распития спиртного. Обвиняемая уже признала свою вину.

