Убивший и изнасиловавший девушку в Железногорске приговорен к 21 году лишения свободы

Фото: телеграм-канал "Кровавая барыня"

Железногорский городской суд Красноярского края приговорил к 21 году лишения свободы 21-летнего курсанта МЧС Евгения Анисифоровича, расправившегося с 16-летней девушкой, сообщает телеканал "360".

Уточняется, что 31 июля 2022 года он напал на девушку на берегу Кантатского водохранилища около парка "Культуры и отдыха имени С. М. Кирова" в Железногорске. Злоумышленник избил ее камнем и кулаком по голове. После того как пострадавшая потеряла сознание, Анисифорович перенес ее в кусты и изнасиловал.

Затем преступник решил, что жертва скончалась, накрыл ее одеждой и засыпал тело песчано-гравийной смесью. Однако позже выяснилось, что потерпевшая не выжила в результате механической асфиксии.

До этого 7 июля того же года Анисифоров на пляже Кантатского водохранилища напал на 19-летнюю девушку. Он ударил ее по голове, но пострадавшей удалось убежать. А 14 июля там же он похитил четыре телефона, оставленных в личных вещах людей.

В результате молодого человека признали виновным по ряду преступлений, среди которых часть 1 статьи 131 "Изнасилование", часть 1 статьи 132 "Насильственные действия сексуального характера", часть 2 статьи 105 "Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, с целью скрыть другое преступление", части 1 и 2 статьи 158 "Кража", часть 1 статьи 167 "Умышленное уничтожение чужого имущества" и часть 2 статьи 115 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ.

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Суд также взыскал с него три миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

По информации сайта "Комсомольской правды", виновный хотел избежать наказания, отправившись на специальную военную операцию (СВО). Однако в СК и прокуратуре по Красноярскому сообщили, что по новому закону 64-ФЗ злоумышленник не сможет отправиться на СВО, так как он совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней.

Отмечается, что условно-досрочное освобождение является единственным его способом выйти на свободу раньше предъявленного ему срока. Но для этого Анисифорович должен отсидеть не менее две трети своего заключения.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали двадцатитрехлетнего жителя Туймазы, напавшего на семилетнюю девочку и, по предварительным данным, изнасиловавшего ее. По данным ведомства, в полицию с заявлением обратилась жительница города Октябрьского. Она утверждала, что ее дочь подверглась нападению со стороны мужчины, когда возвращалась домой к бабушке в селе Кандры.

На настоящий момент возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.