Полиция задержала подозреваемого в убийстве матери и бабушки на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Полиция задержала подозреваемого в убийстве матери и бабушки в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД РФ.

"В 19:25 в полицию поступила карточка происшествия по адресу улица Тайнинская, дом 26, "крики о помощи". На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. В квартире находился предполагаемый злоумышленник", – говорится в сообщении.

Дверь в квартиру была закрыта. Сотрудники полиции, получив разрешение на проникновение внутрь, задержали 33-летнего мужчину с ножом. По предварительным данным, погибшими оказались его 59-летняя мать и бабушка 1937 года рождения.

Как сообщалось ранее, на месте происшествия было обнаружено орудие убийства. Им задержанный нанес несколько ножевых ранений женщинам. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

