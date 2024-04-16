Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружено в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Труп мужчины с ножевыми ранениями найден в центре Москвы. Столичный главк СК РФ рассказал о случившемся в своем телеграм-канале.

Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве.

"Утром 16 апреля вблизи Комсомольской площади в Москве обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее двух ножевых ранений в области туловища", – говорится в публикации.

Специалисты осмотрели место происшествия. Планируется провести несколько судебных экспертиз. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность убийцы.

В свою очередь, в телеграм-канале столичной прокуратуры сообщается, что надзорное ведомство намерено проконтролировать ход расследования инцидента.

Мещанский межрайонный прокурор Денис Боровский координирует специалистов на месте.

Ранее тело женщины 1969 года рождения с ножевым ранением в области живота обнаружили в Керамическом проезде на севере Москвы. По факту произошедшего следователи организовали проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

