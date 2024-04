РИА Новости: тело оперного певца Кунгурова нашли возле дома в центре Москвы

Фото: Агентство ''Москва''/Антон Кардашов

Тело оперного певца Евгения Кунгурова обнаружили около дома на Зоологической улице в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, он покончил с собой", – уточнил собеседник агентства.

По словам представителя экстренных служб, полицию вызвала жена Кунгурова, которая и нашла тело певца. Предварительно, у него были проблемы с психическим здоровьем.

Евгений Кунгуров родился в 1983 году в городе Заречный Свердловской области. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в 2023 году получил Благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни общества страны. Кунгуров также является заслуженным артистом России.

Ранее умер американский поп-певец Эрик Кармен в возрасте 74 лет.Установлено, что музыкант скончался во сне. Кармен был известен по хитам All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It, Hungry Eyes и Make Me Lose Control.